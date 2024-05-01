القاهرة الإخبارية: بلينكن يزور معبرا حدوديا إسرائيليا مع قطاع غزة لتفقد تسليم المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 08:26 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن أ ف ب، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور معبرا حدوديا إسرائيليا مع قطاع غزة لتفقد تسليم المساعدات.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 76 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.