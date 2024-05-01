سليمان العبادى: نقول للعالم مصر آمنة و110 ملايين مصرى خلف القيادة والقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 08:26 مساءً - أكد سليمان عبد العزيز العبادى، بقبيلة العبابدة ببورسعيد، أن تدشين اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأول من سيناء، دلالة على استقرار مصر، وأن مسيرة مصر فى التنمية إن شاء الله قادمة.

وأضاف سليمان عبد العزيز العبادى خلال لقاء بكاميرا إكسترا نيوز، عقب مؤتمر اتحاد القبائل العربية المنعقد بشمال سيناء، أن مؤتمر اليوم رسالة للعالم أجمع أننا فى أغلى قطعة من تراب مصر لنعلن تدشين اتحاد القبائل العربية وافتتاح مدينة السيسى البدوية لأبناء القبائل العربية، لنظهر للعالم والمشككين أن مصر آمنة ومستقرة وأن الشعب المصرى 110 مليون جندى خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة.

ودشن اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأول من سيناء، حيث ضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل، ويضم اتحاد القبائل العربية، ما يقرب من 30 قبيلة، ويعمل على تحقيق التنمية في سيناء.