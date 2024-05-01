نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الإعلام تستعرض اتجاهات الجمهور المصري لدراما رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناولت كلية الإعلام بجامعة القاهرة احتفالية مميزة استعراض اتجاهات الجمهور المصري تجاه الدراما خلال شهر رمضان لعام 2024، حضر الندوة عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجال الإعلامي وبدعم من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، الدكتورة ثريا أحمد البدري، عميدة كلية الإعلام، والدكتورة سحر مصطفى، مديرة مركز بحوث ودراسات الرأي العام.



أكدت الدكتورة ثريا البدري، عميدة كلية الإعلام، علي أهمية الدراما كوسيلة لتعزيز القيم وتسليط الضوء على مشاكل المجتمع.

وفي ذات السياق أضافت الدكتورة سحر مصطفى، مديرة مركز بحوث ودراسات الرأي العام، أنه تم إجراء استطلاع رأي علي عينات عشوائية تشمل جميع فئات المجتمع المصري لاستطلاع آرائهم حول الدراما الرمضانية، وتم تحقيق ذلك من خلال تواجد ممثلين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في الاستطلاع.

وأشارت الدكتورة سحر مصطفى إلى أن الاستطلاع شمل قنوات مختلفة واستفتاء العديد من الفنانين والصحفيين، بالإضافة إلى استخدام تقنية مختلف لعينات عشوائية، وكشفت أن الشباب كانوا الفئة الأكثر متابعة للدراما بسبب التكنولوجيا، وأن العينة المشاركة كانت تمثل الطبقة المتوسطة في الحضر.



وشملت عينة الاستطلاع 1100 مفردة، 76% من الإناث، و24% من الذكور، تراوحت أعمارهم ما بين 18- 60 عامًا، 76.9% منهم حاصلين على مؤهل جامعى، و18.6% فوق الجامعى، والنسبة الباقية تراوح تعليمها ما بين المتوسط وفوق المتوسط وأقل من المتوسط، وينتمي 89.4% من إجمال العينة إلى الحضر، بينما10.6% ينتمون إلى الريف.

وأظهرت النتائج أن معظم المشاهدين كانوا يتابعون المسلسلات لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، وأن القنوات المحلية كانت الأقل في عرض الإعلانات التجارية.

وأضافت أن المسلسلات المتنوعة هي الأكثر شعبية، في حين كان للمسلسلات التاريخية اهتمام خاص، مثل مسلسل "الحشاشين".

وأضافت أن هناك العديد من السلبيات خلال عرض مسلسلات رمضان، منها المبالغة في الأحداث وعدم احترام عقلية المشاهد الجمهور.

وأكدت الدكتورة سحر مصطفي أن هناك العديد من الإيجابيات بمسلسلات رمضان، وكانت نسبة الأداء مهمة جدا وتقسيم المسلسل في 15 حلقه كان مهم جدا ومساعد علي نجاح المسلسلات.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء