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أحمد جودة - القاهرة - استعدوا للاحتفال: موعد عطلة شم النسيم 2024 وأجواء الفرح والتجدد

استعدوا للاحتفال: موعد عطلة شم النسيم 2024 وأجواء الفرح والتجدد.. مع اقتراب موعد قدوم شم النسيم لعام 2024، يتجدد الشوق والحماس لدى الناس في انتظار هذه المناسبة المميزة التي تعتبر بداية فصل الربيع. ينتظر الجميع بلهفة للاحتفال بهذا اليوم الذي يمثل رمزًا للتجدد والبهجة، حيث يعبِّر الناس عن فرحتهم بمجيء الربيع وانتهاء فصل الشتاء. يتميز شم النسيم بالأجواء الرائعة والمناظر الطبيعية الجميلة التي تجذب الكبار والصغار للاستمتاع بنزهاتهم ونشاطاتهم في الهواء الطلق. ومع حلول هذا اليوم، ينعم الناس بفرصة للاحتفال والاسترخاء، وتجمعهم الطقوس الاحتفالية التي تميز هذه المناسبة الخاصة.

موعد اجازة شم النسيم 2024

استعدوا للاحتفال: موعد عطلة شم النسيم 2024 وأجواء الفرح والتجدد

أعلنت البحوث الفلكية عن موعد إجازة شم النسيم والذي سوف يكون في يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، حيث يلي احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، كما تم تعديل إجازة عيد العمال بقرار وزاري لتكون يوم الخميس الموافق 2 من مايو، وبذلك سوف يتمتع المواطنون بإجازة عيد العمال مع إجازة نهاية الأسبوع.

أيام إجازة عيد شم النسيم لعام 2024

يحرص الكثير من المواطنين على قضاء شم النسيم وسط الحدائق والمنتزهات، ويتم الاحتفال به كل عام بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، وقد جاءت إجازة شم النسيم بعد تحديد موعد الإجازة الرسمية لعيد العمال، وضمها إلى نهاية الأسبوع، وبذلك تكون الإجازة خمسة أيام متتالية، وهي كالتالي:-

إجازة عيد العمال سوف تكون يوم الخميس 2 مايو.

أما يوم الجمعة الموافق الثالث من مايو فهي عطلة نهاية الأسبوع.

كما يصادف السبت الرابع من مايو فهو أيضًا عطلة نهاية الأسبوع.

بينما يوم الأحد 5 مايو فهو إجازة رسمية للبنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات للاحتفال بعيد القيامة.

أما يوم يوم الإثنين الموافق السادس من مايو فهو عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة للاحتفال بعيد الربيع.