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أحمد جودة - القاهرة - استعد لاستقبال فصل الربيع: موعد عطلة شم النسيم 2024

استعد لاستقبال فصل الربيع: موعد عطلة شم النسيم 2024.. تقترب الأيام منا وتحمل معها موعد احتفال شم النسيم 2024، وهو الحدث الذي ينتظره الكثيرون بشغف للاحتفال بأجواء الربيع الساحرة والاستمتاع بمختلف المظاهر الاحتفالية التي يتضمنها هذا اليوم المميز. يتوق الناس، سواء كبارًا أم صغارًا، للاستمتاع بالطقوس التقليدية والنشاطات الترفيهية في الهواء الطلق، مما يجعل هذا اليوم فرصة مثالية للتجمع وتبادل الفرح والسعادة مع الأحباء والأصدقاء.

استعد لاستقبال فصل الربيع: موعد عطلة شم النسيم 2024

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح موعد شم النسيم الفرصة للجميع للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم الخاصة، فهو يصادف أيضًا إجازات رسمية في العديد من القطاعات، ما يزيد من متعة هذه الفترة ويجعلها فرصة للاستجمام والاستراحة قبل استئناف الحياة اليومية بنشاط مجددًا.

موعد اجازة شم النسيم 2024

أعلنت البحوث الفلكية عن موعد إجازة شم النسيم والذي سوف يكون في يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، حيث يلي احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، كما تم تعديل إجازة عيد العمال بقرار وزاري لتكون يوم الخميس الموافق 2 من مايو، وبذلك سوف يتمتع المواطنون بإجازة عيد العمال مع إجازة نهاية الأسبوع.

أيام إجازة عيد شم النسيم لعام 2024

يحرص الكثير من المواطنين على قضاء شم النسيم وسط الحدائق والمنتزهات، ويتم الاحتفال به كل عام بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، وقد جاءت إجازة شم النسيم بعد تحديد موعد الإجازة الرسمية لعيد العمال، وضمها إلى نهاية الأسبوع، وبذلك تكون الإجازة خمسة أيام متتالية، وهي كالتالي:-

إجازة عيد العمال سوف تكون يوم الخميس 2 مايو.

أما يوم الجمعة الموافق الثالث من مايو فهي عطلة نهاية الأسبوع.

كما يصادف السبت الرابع من مايو فهو أيضًا عطلة نهاية الأسبوع.

بينما يوم الأحد 5 مايو فهو إجازة رسمية للبنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات للاحتفال بعيد القيامة.

أما يوم يوم الإثنين الموافق السادس من مايو فهو عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة للاحتفال بعيد الربيع.