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أحمد جودة - القاهرة - استعدي لاحتفال شم النسيم 2024: إجازات في البنوك والقطاعات العامة والخاصة

استعدي لاحتفال شم النسيم 2024: إجازات في البنوك والقطاعات العامة والخاصة.. قرب موعد احتفالنا بشم النسيم 2024، حيث يترقب العديد من المواطنين هذه الفترة للاستمتاع بأجواء الربيع والمظاهر الاحتفالية المميزة. ينتظر الكبار والصغار هذه المناسبة بشغف للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والنشاطات المتنوعة التي تقدمها، إلى جانب فرصة الاسترخاء والاستمتاع بوقت الفراغ. ولا تقتصر المتعة على شم النسيم فقط، بل هناك أيضًا بعض الإجازات الرسمية الأخرى التي يمكن للناس الاستفادة منها خلال هذه الفترة.

موعد اجازة شم النسيم 2024

استعدي لاحتفال شم النسيم 2024: إجازات في البنوك والقطاعات العامة والخاصة

أعلنت البحوث الفلكية عن موعد إجازة شم النسيم والذي سوف يكون في يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، حيث يلي احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، كما تم تعديل إجازة عيد العمال بقرار وزاري لتكون يوم الخميس الموافق 2 من مايو، وبذلك سوف يتمتع المواطنون بإجازة عيد العمال مع إجازة نهاية الأسبوع.

أيام إجازة عيد شم النسيم لعام 2024

يحرص الكثير من المواطنين على قضاء شم النسيم وسط الحدائق والمنتزهات، ويتم الاحتفال به كل عام بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، وقد جاءت إجازة شم النسيم بعد تحديد موعد الإجازة الرسمية لعيد العمال، وضمها إلى نهاية الأسبوع، وبذلك تكون الإجازة خمسة أيام متتالية، وهي كالتالي:-

إجازة عيد العمال سوف تكون يوم الخميس 2 مايو.

أما يوم الجمعة الموافق الثالث من مايو فهي عطلة نهاية الأسبوع.

كما يصادف السبت الرابع من مايو فهو أيضًا عطلة نهاية الأسبوع.

بينما يوم الأحد 5 مايو فهو إجازة رسمية للبنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات للاحتفال بعيد القيامة.

أما يوم يوم الإثنين الموافق السادس من مايو فهو عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة للاحتفال بعيد الربيع.