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أحمد جودة - القاهرة - "هاتي الفسيخ وجهزيه".. موعد إجازة شم النسيم 2024 وأيام العطلة في جميع البنوك والقطاعات العامة والخاصة

"هاتي الفسيخ وجهزيه".. موعد إجازة شم النسيم 2024 وأيام العطلة في جميع البنوك والقطاعات العامة والخاصة.. أيام قليلة وتهل علينا موعد اجازة شم النسيم 2024 والذي ينتظره الكثير من المواطنين للاحتفال بشم النسيم بمظاهره المختلفة والاستمتاع بالمناظر والأجواء الربيعية الجميلة التي يعشقها الكبار والصغار، كما يوجد بعض الإجازات الرسمية الأخرى التي يمكن الحصول عليها.

موعد اجازة شم النسيم 2024

"هاتي الفسيخ وجهزيه".. موعد إجازة شم النسيم 2024 وأيام العطلة في جميع البنوك والقطاعات العامة والخاصة

أعلنت البحوث الفلكية عن موعد إجازة شم النسيم والذي سوف يكون في يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، حيث يلي احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، كما تم تعديل إجازة عيد العمال بقرار وزاري لتكون يوم الخميس الموافق 2 من مايو، وبذلك سوف يتمتع المواطنون بإجازة عيد العمال مع إجازة نهاية الأسبوع.

أيام إجازة عيد شم النسيم لعام 2024

يحرص الكثير من المواطنين على قضاء شم النسيم وسط الحدائق والمنتزهات، ويتم الاحتفال به كل عام بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، وقد جاءت إجازة شم النسيم بعد تحديد موعد الإجازة الرسمية لعيد العمال، وضمها إلى نهاية الأسبوع، وبذلك تكون الإجازة خمسة أيام متتالية، وهي كالتالي:-

إجازة عيد العمال سوف تكون يوم الخميس 2 مايو.

أما يوم الجمعة الموافق الثالث من مايو فهي عطلة نهاية الأسبوع.

كما يصادف السبت الرابع من مايو فهو أيضًا عطلة نهاية الأسبوع.

بينما يوم الأحد 5 مايو فهو إجازة رسمية للبنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات للاحتفال بعيد القيامة.

أما يوم يوم الإثنين الموافق السادس من مايو فهو عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة للاحتفال بعيد الربيع.