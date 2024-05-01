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أحمد جودة - القاهرة - "أبرزها عيد شم النسيم".. تعرف على الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024

"أبرزها عيد شم النسيم".. تعرف على الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024.. عقب انقضاء عيد الفطر المبارك، ينتظر الكثيرون بشوق الاحتفال بعيد شم النسيم والاستمتاع بإجازته الرسمية، فهو مناسبة مميزة تجمع العائلة والأصدقاء للاحتفال ببداية فصل الربيع والاستمتاع بأجواء الطبيعة النضرة والأنشطة الممتعة.

موعد اجازة عيد شم النسيم

"أبرزها عيد شم النسيم".. تعرف على الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024

إجازة عيد شم النسيم لعام 2024 من المنتظر أن تكون يوم الاثنين، الموافق 6 مايو. وتعتبر هذه الإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومي، مما يتيح للجميع الاستمتاع بوقتهم والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

ما هي ايام الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024

إلى جانب عيد شم النسيم، يحتوي شهر مايو على العديد من الإجازات الأخرى التي تتيح للجميع فرصة للاسترخاء والتمتع بوقتهم. تشمل هذه الإجازات:-

إجازة عيد العمال في يوم الخميس الموافق 2 مايو.

إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت الموافقين 3 و4 مايو.

إجازة عيد القيامة للمسيحيين في يوم الأحد الموافق 5 مايو.

تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم

بهذه المناسبة الجميلة، نتمنى لكم عيد شم النسيم سعيدًا، مليئًا بالفرح والسعادة. نتمنى أن يحمل لكم هذا اليوم الجميل لحظات سعيدة تجعله يومًا لا يُنسى في قلوبكم وقلوب أحبائكم.

في هذا اليوم المميز، نرسل لكم أطيب التمنيات بأوقات مليئة بالسلام، الحب، والفرح مع العائلة والأصدقاء. كل عام وأنتم بخير وسعادة لا تنتهي.