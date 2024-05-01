غلق وتشميع 5 كافيهات بالمريوطية بين شارعي الهرم وفيصل وقطع المرافق عنهم

وأسفرت عن غلق وتشميع ٥ كافيهات مخالفة تتعدي على الطريق العام وحرم المشاة وتسبب إزعاجا للمواطنين مع مصادرة عددا من المضبوطات وقطع المرافق عنهم وجاري الاستكمال.

وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وشرطة المرافق حملة مكبرة بطريق المريوطية الكائنة بين شارع الهرم وفيصل.

محمد يوسف

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