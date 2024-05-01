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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع 5 كافيهات بالمريوطية بين شارعي الهرم وفيصل وقطع المرافق عنهم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم حيال مخالفات المقاهي والكافيهات بمنطقة المريوطية.
وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وشرطة المرافق حملة مكبرة بطريق المريوطية الكائنة بين شارع الهرم وفيصل.
وأسفرت عن غلق وتشميع ٥ كافيهات مخالفة تتعدي على الطريق العام وحرم المشاة وتسبب إزعاجا للمواطنين مع مصادرة عددا من المضبوطات وقطع المرافق عنهم وجاري الاستكمال.