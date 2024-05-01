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غلق وتشميع 5 كافيهات بالمريوطية بين شارعي الهرم وفيصل وقطع المرافق عنهم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع 5 كافيهات بالمريوطية بين شارعي الهرم وفيصل وقطع المرافق عنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم حيال مخالفات المقاهي والكافيهات بمنطقة المريوطية.

وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وشرطة المرافق حملة مكبرة بطريق المريوطية الكائنة بين شارع الهرم وفيصل.

وأسفرت عن غلق وتشميع ٥ كافيهات مخالفة تتعدي على الطريق العام وحرم المشاة وتسبب إزعاجا للمواطنين مع مصادرة عددا من المضبوطات وقطع المرافق عنهم وجاري الاستكمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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