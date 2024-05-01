إمام عاشور يسجل لأول مرة فى الدورى مع الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 10:29 مساءً - نجح إمام عاشور في تسجيل أول أهدافه مع الأهلي في الدوري المصري، بعدما أحرز في مرمى الإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري المصري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويعتبر هدف إمام عاشور الرابع للاعب مع الأهلي في كل البطولات والأول في بطولة الدوري، وبذلك يصل للمساهمة التهديفية رقم 12، إذ سجل 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليستعيد الفريق الأحمر نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري بعد الخسارة من الزمالك في لقاء القمة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز الـ11 بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الـ13.