«ابدأ» تقدم الشكر لكل عمال مصر في عيدهم وتشارك في الاحتفالية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 10:29 مساءً - تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في احتفالية عيد العمال غدًا الموافق ٢ من مايو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تستعرض جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة.

تم إطلاق المبادرة الوطنية "ابدأ" التي تم اطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية ودعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.