أحمد جودة - القاهرة - هل غدا الخميس اجازة رسمية في البنوك والمصالح الحكومية.. الحكومة تجيب

تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن يوم الخميس الموافق2 من مايو لعام 2024 اجازة في جميع البنوك وفي جميع المصالح الحكومية لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من الناس عن حقيقة ذلك الأمر وعن المناسبة التي جعلت يوم الخميس اجازة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع عن ما تم اعلانه من قبل وزير العمل الحسن شحاته والاطلاع على موعد إجازة عيد العمال تابعوا معي.

هل الخميس اجازة في البنوك والمصالح الحكومية



ان حسن شحاتة وزير العمل بالاعلان مؤخرا ان يوم الخميس الموافق 2 مايو لعام 2024 هو ليس إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع البنوك وجميع المصالح الحكومية وأيضًا، بالقطاع الخاص وجميع العاملين بالقطاع العام وجاء ذلك وفقا لقانون العمل رقم 12 التي اتى في عام 2003 وفقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء الذي اتى رقم 49 لعام 2024 والذي تضمن نصيا ان يوم الخميس الموافق 2 من مايو 2024، هو ليس إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في المصالح الحكومية والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وشركات القطاع العام، علمًا بأن تم ترحيل إجازة عيد العمال الموافقة يوم 1 من مايو 2024 الاربعاء، إلى يوم الأحد الموافق 5 من مايو 2024، وبالتالي فقد سوف يكونوا كافة العاملين في الوظائف الحكومية، لديهم إجازات رسمية بداية من يوم 3 من مايو 2024 الموافق يوم الجمعة، حتى نهاية يوم الأثنين الموافق 6 من مايو 2024.