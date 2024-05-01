مبادرة ابدأ تكشف انجاز مشروع "نوفا" لإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 11:30 مساءً - نجحت المبادرة الوطنية ابدأ في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومن بينها مشروع "نوفا" للتنمية الصناعية ويعد نوفا المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في صناعات البيئة والطاقة، طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات معالجة المياه المخطط بناؤها في مصر.

ونجح أعضاء المبادرة الوطنية ابدأ بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و 33 شركة مصرية.

وجرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا كما بحثت ابدأ 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل %28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.

ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة.

مشروع نوفا

تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر مثل، الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف.