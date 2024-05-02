نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننفرد بنشر تغييرات جديدة في قيادات المجلس الأعلى للآثار.. ما التفاصيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية مع مصادر من داخل المجلس الأعلى للآثار والتي أفصحت عن عدة تغييرات قادمة بخصوص قيادات المجلس والتي تأتي في إطار تفعيل الهيكلة الإدارية التي تم الانتهاء منها منذ نهايات عام 2022م.

وتشمل تلك التغييرات عدد من الإدارات في قطاع الآثار المصرية القديمة، وقطاع إسلامي، والتي جاء أعلن منها بالفعل منذ أيام نقل عاطف الدباح من المكتب الفني للأمين العام لإدارة التخطيط الاستراتيجي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما حصلت دوت الخليج على أنباء شبه مؤكدة عن نقل محمد الصعيدي من منصبه الحالي كمدير للمكتب الفني للأمين العام إلى إدارة أخرى، وكذلك عن ضم إدارة منطقة آثار سقارة إلى دهشور لتكون تحت قيادة مدير عام آثار دهشور، مع تعيين سمير شاهين على درجة كبير مفتشين كمساعد له في سقارة.

كما علمت بوابة دوت الخليج بنقل صبري فرج مدير عام سقارة الحالي والدكتور محمد عويان إلى التوثيق الأثري، وكذلك عن تكليف الدكتور محمد إبراهيم ببني سويف رئيسًا للإدارة المركزية.

يذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل بدأ في تفعيل الهيلكة الإدارية للمجلس الأعلى للآثار، وذلك تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية في ضبط الهيكل الإداري الحكومي وإتاحة الفرص الحقيقية الموجودة به.