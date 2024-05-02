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احتفل ببداية الربيع: تعرف على موعد شم النسيم 2024

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل ببداية الربيع: تعرف على موعد شم النسيم 2024

احتفل ببداية الربيع:
احتفل ببداية الربيع: تعرف على موعد شم النسيم 2024

احتفل ببداية الربيع: تعرف على موعد شم النسيم 2024.. احتفال شم النسيم 2024 ينطلق من تقاليد قديمة تمتد إلى العصور الفرعونية في مصر، حيث يعتبر هذا اليوم بداية لفصل الربيع وزمان الزراعة الجديد.

موعد شم النسيم

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احتفل ببداية الربيع: تعرف على موعد شم النسيم 2024

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام،  وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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