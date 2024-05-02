أحمد جودة - القاهرة - استعد لاحتفال ربيعي مميز: موعد وتفاصيل شم النسيم 2024

استعد لاحتفال ربيعي مميز: موعد وتفاصيل شم النسيم 2024.. شم النسيم 2024، احتفال يعود جذوره إلى العصور الفرعونية في مصر، حيث كان يُعتبر بداية فصل الربيع وموسم الزراعة الجديد. اليوم، يعتبر هذا اليوم فرصة للاحتفال ببداية فصل الربيع والاستمتاع بالطقس الجميل والطبيعة المزدهرة.

موعد شم النسيم

استعد لاحتفال ربيعي مميز: موعد وتفاصيل شم النسيم 2024

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.