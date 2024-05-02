أحمد جودة - القاهرة - موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية: خطط للراحة والاستمتاع بالأوقات الخاصة هذا العام

موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية: خطط للراحة والاستمتاع بالأوقات الخاصة هذا العام.. في الوقت الذي ينتظر فيه الناس بفارغ الصبر قدوم إجازة شم النسيم 2024 لقضاء أوقات مميزة، يثير هذا الاحتفال السنوي تساؤلات حول أصوله وتاريخه العريق. يعتبر شم النسيم احتفالًا تقليديًا يحتفل به في مصر والعديد من الدول العربية والشرق الأوسط. يعود تاريخ هذا الاحتفال إلى العصور الفرعونية، حيث كانت الناس تحتفل بقدوم فصل الربيع وبداية الموسم الزراعي الجديد. تتجسد روح الفرح والاحتفال في تقاليد مثل تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة، وقضاء الوقت في الهواء الطلق.

موعد شم النسيم

موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية: خطط للراحة والاستمتاع بالأوقات الخاصة هذا العام

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.