الرحمة لا تتجزأ.. طبيب يروي لـ«مساء dmc» تجوله في مناطق الحروب لإسعاف الحيوانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 صباحاً - روى الدكتور أمير خليل طبيب مصري بيطري متخصص في انقاذ الحيوانات بمناطق الحروب والنزاعات، تفاصيل عمله في انقاذ الحيوانات، قائلا: "الرحمة لا تتجزأ والانسان الرحيم هو رحيم مع كل الكائنات والمركز الرئيسي لعملنا في فيينا ومهمتي القادمة ستكون في باكستان لإنقاذ 3 افيال".

وأضاف الدكتور أمير خليل، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي إم سي، أنه عاد من فترة قليلة من السودان وأخرجوا 50 حيوان من منطقة الحرب، مؤكدا أن الفضل في اتمام المهمات لفريق العمل الذي يعمله معه.

وتابع: "بنتابع الظروف والأماكن اللي فيها نزاعات وحروب ونتابع مع الناس اللى بتستغيث بنا والبني ادم بيستطيع الهروب من الحروب إنما الحيوان بيبقى محبوس في حدائق حيوانات وصعب يهرب، وفي حيوانات بتقعد أكثر من 30 يوم من غير اكل وفي الحرب على غزة عام 2014 الحيوانات نفقت"، مؤكدا أن عملهم يحتاج تركيز وترتيب لتنفيذ العمل بشكل دقيق مع الحيوانات المفترسة وايضا العملاقة.

ولفت الدكتور أمير خليل، إلى أن فكرة نقل الحيوانات من اصعب المواقف التي تعرض لها حرب العراق في الموصل.