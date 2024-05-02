أميرة بهي الدين لـ«افتح باب قلبك»: مصر دولة كبيرة لها دور إقليمي وتتحرك نحو المستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 صباحاً - أشادت الاعلامية أميرة بهي الدين، بافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمركز البيانات والحوسبة السحابية، قائلة: "تكنولوجيا المعلومات لها المستقبل والبيانات مؤمنة عبر شبكة متطورة، ومصر تتحرك نحو المستقبل ولا يمكن هذا الانجاز كان يحدث بدون مدن جديدة وذكية وبنية تحتية مؤهلة لتنفيذ هذه المشروعات".

وأكدت أميرة بهي الدين، خلال تقديم برنامج "افتح باب قلبك"، المذاع على قناة سي بي سي، أن مصر دولة كبيرة لها دور إقليمي مؤثر وفاعل ولها دور عالمي وتتحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية للتطرق في جميع القضايا، لافتة إلى أن القاهرة دائمة الزيارات من برلمانات عربية وأجنبية وزيارات ولقاءات عرب وأوروبيين والعالم.

وأضافت أمير بهي الدين، أن العالم ينظر إلى مصر نظرة تقدير كبيرة ويتحرك معها وتجاها لمعرفة رؤاها في جميع القضايا الإقليمية.