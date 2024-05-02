باريس سان جيرمان يسقط أمام بوروسيا دورتموند 1-0 فى ذهاب نصف نهائى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 صباحاً - فاز فريق بوروسيا دورتموند على حساب نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

دورتموند ضد بي اس جي

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب فولكروج بالدقيقة 36 من عمر المواجهة لصالح بوروسيا دورتموند وسط حالة كبيرة من الترقب بين الجماهير الحاضرة في المباراة.

وشهد اللقاء موجة من إهدار الفرص الغريبة لكلا الفريقين وإن كانت الغلبة لنادي بوروسيا دورتموند الذي تبادل لاعبوه فى إهدار الهجمات أمام مرمى دوناروما.

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب نظيره برشلونة بمجموع المباراتين 6-4، حيث فاز إيابا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مونتجويك"، وفاز البارسا في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "حديقة الأمراء".

فيما أطاح بوروسيا دورتموند بمنافسه أتلتيكو مدريد من الدور ربع النهائي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوز الفريق الألماني في العودة بنتيجة 4-2 في المباراة التي اقيمت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، علما بأن الذهاب انتهى 2-1 لصالح الروخي بلانكوس.

دورتموند ضد باريس سان جيرمان

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين باريس سان جيرمان ودورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث تقابل الفريقان وجها لوجه مرتين سابقتين في مرحلة المجموعات.

وفاز نادي العاصمة الفرنسية على نظيره الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدفين دون مقابل، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة الإياب في الجولة الأخيرة.

وقاد الحكم الإنجليزى أنتوني تايلور المواجهة النارية بين فريقى باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، وسبق للبالغ من العمر 45 عامًا أن أدار 6 مباريات أوروبية للفريق الفرنسي، ولم يخسر بطل الدوري خلال هذه المواجهات.

وحقق باريس سان جيرمان خلال هذه المواجهات خمس انتصارات أمام كل من: يوفنتوس (2-1)، ريال مدريد (3-0)، مباراتين ضد بوروسيا دورتموند (2-0 و1-2) وشاختار دونيتسك (2-0)، وتعادل مرة واحدة مع نادي برشلونة.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: إيان ماتسين - نيكو شلوتيربيك - ماتس هوملز - جوليان ريرسون.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جوليان براندت.

خط الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز - ثيو هيرنانديز - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: بريان رويز - فيتينيا - زائير إيمري.

خط الهجوم: باركولا - كيليان مبابي - عثمان ديمبيلي.