أحمد جودة - القاهرة - موعد شم النسيم وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024: دليلك الشامل للتخطيط والاستمتاع بالأوقات الاستثنائية

موعد شم النسيم وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024: دليلك الشامل للتخطيط والاستمتاع بالأوقات الاستثنائية.. يبحث الكثيرون عن إجازة شم النسيم 2024 لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. في هذا اليوم، يقوم الناس بتلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى قضاء الوقت في الحدائق والاستمتاع بجمال الطبيعة. سنقدم لكم جميع التفاصيل حول موعد إجازة شم النسيم 2024، لتتمكنوا من التخطيط لهذا اليوم بشكل مثالي.

موعد شم النسيم

موعد شم النسيم وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024: دليلك الشامل للتخطيط والاستمتاع بالأوقات الاستثنائية

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.