أحمد جودة - القاهرة - احتفل بأجواء شم النسيم 2024: كل ما تحتاج لمعرفته عن الموعد والإجازات الرسمية المتبقية

احتفل بأجواء شم النسيم 2024: كل ما تحتاج لمعرفته عن الموعد والإجازات الرسمية المتبقية.. استقبال إجازة شم النسيم 2024 يشكّل فرصة رائعة للاحتفال والاجتماع مع العائلة والأصدقاء. يترقب الكثيرون هذا اليوم بشغف للاستمتاع بالأجواء الربيعية المنعشة والاحتفال بالتقاليد المحببة مثل تلوين البيض وتناول الأطعمة الشهية. سنقدم لكم في هذا المقال كل ما تحتاجون معرفته حول موعد إجازة شم النسيم 2024 وكذلك عدد الإجازات الرسمية المتبقية في هذا العام.

موعد شم النسيم

احتفل بأجواء شم النسيم 2024: كل ما تحتاج لمعرفته عن الموعد والإجازات الرسمية المتبقية

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.