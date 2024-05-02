أحمد جودة - القاهرة - استعد لاستقبال شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وعدد الإجازات المتبقية في هذا العام

استعد لاستقبال شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وعدد الإجازات المتبقية في هذا العام.. شم النسيم 2024 يقترب، ومعه يتجدد الحماس لقضاء يوم ممتع ومليء بالفرح والاحتفالات مع العائلة والأصدقاء. تُعتبر هذه الإجازة فرصة ذهبية للاستمتاع بالطقوس التقليدية مثل تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة. هذا اليوم الجميل يترقبه الكثيرون بشغف، ونحن هنا لتقديم كل التفاصيل حول موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام.

موعد شم النسيم

استعد لاستقبال شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وعدد الإجازات المتبقية في هذا العام

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.