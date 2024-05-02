أحمد جودة - القاهرة - موعد شم النسيم 2024 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية: دليلك للتخطيط السنوي

موعد شم النسيم 2024 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية: دليلك للتخطيط السنوي.. في فصل الربيع، تتجه الأنظار نحو إجازة شم النسيم، فتُعتبر هذه المناسبة فرصة مثالية لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. تتضمن الاحتفالات تقاليد مميزة مثل تلوين البيض وتناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة. ينتظر الكثيرون هذا اليوم بفارغ الصبر للاستمتاع بأجواء الربيع والورود الجميلة.

موعد شم النسيم

موعد شم النسيم 2024 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية: دليلك للتخطيط السنوي

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.