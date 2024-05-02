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أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: نظرة عميقة إلى جذور الفرح والتراث في مصر

شم النسيم 2024: نظرة عميقة إلى جذور الفرح والتراث في مصر.. احتفال شم النسيم بمصر لعام 2024 يعكس تقاليد قديمة تمتد لآلاف السنين. يعتبر هذا الاحتفال تعبيرًا عن فرحة قدوم فصل الربيع وتجدد الحياة في الطبيعة، حيث يشارك المصريون في الاحتفالات والنشاطات في الهواء الطلق، مما يجعلها مناسبة مميزة ترتبط بثقافة وتراث البلاد.

موعد شم النسيم 2024

شم النسيم 2024: نظرة عميقة إلى جذور الفرح والتراث في مصر

ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد قدوم شم النسيم لعام 2024، على محرك البحث العالمي جوجل، وحسب أعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 سيكون هو موعد شم النسيم.

أصل الاحتفال بشم النسيم 2024

يرجع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، إلى قدماء المصريين فهو عيد مصري قديم، حيث كان قدماء المصرييون يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

ويرتبط الاحتفال بعيد شم النسيم بتناول المصريين بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، وهى نفس الأكلات التي كان يتناولها قدماء المصريون.