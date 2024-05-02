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أحمد جودة - القاهرة - أصول احتفالات شم النسيم لعام 2024: تاريخ قديم وفرح جديد

أصول احتفالات شم النسيم لعام 2024: تاريخ قديم وفرح جديد.. يعود أصل احتفالات شم النسيم في مصر إلى قرون عديدة قبل الميلاد، حيث كانت تعتبر مناسبة تحتفل بها الحضارة المصرية القديمة بقدوم فصل الربيع وتجدد الحياة في الطبيعة. يترتب على ذلك استمتاع الناس بأوقات ممتعة في الهواء الطلق، وتبادل الفرح والسرور مع الأهل والأصدقاء. وبمرور الزمن، استمرت هذه الاحتفالات في البقاء جزءًا لا يتجزأ من تراث وثقافة المصريين.

موعد شم النسيم 2024

أصول احتفالات شم النسيم لعام 2024: تاريخ قديم وفرح جديد

ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد قدوم شم النسيم لعام 2024، على محرك البحث العالمي جوجل، وحسب أعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 سيكون هو موعد شم النسيم.

أصل الاحتفال بشم النسيم 2024

يرجع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، إلى قدماء المصريين فهو عيد مصري قديم، حيث كان قدماء المصرييون يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

ويرتبط الاحتفال بعيد شم النسيم بتناول المصريين بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، وهى نفس الأكلات التي كان يتناولها قدماء المصريون.