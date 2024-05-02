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أحمد جودة - القاهرة - استكشاف جذور الفرح: عيد شم النسيم 2024 وأصوله العريقة في ثقافة مصر

استكشاف جذور الفرح: عيد شم النسيم 2024 وأصوله العريقة في ثقافة مصر.. احتفالنا بعيد الربيع، شم النسيم لعام 2024، قريب جدًا. هذه المناسبة القديمة تمثل فرحة قدوم فصل الربيع، حيث تفتح الزهور وتزدهر الحدائق بألوانها الزاهية. يتجمع المصريون للاحتفال بهذا اليوم بكل سرور وبهجة.



موعد شم النسيم 2024

استكشاف جذور الفرح: عيد شم النسيم 2024 وأصوله العريقة في ثقافة مصر

ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد قدوم شم النسيم لعام 2024، على محرك البحث العالمي جوجل، وحسب أعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 سيكون هو موعد شم النسيم.

أصل الاحتفال بشم النسيم 2024

يرجع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، إلى قدماء المصريين فهو عيد مصري قديم، حيث كان قدماء المصرييون يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

ويرتبط الاحتفال بعيد شم النسيم بتناول المصريين بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، وهى نفس الأكلات التي كان يتناولها قدماء المصريون.