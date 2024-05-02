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أحمد جودة - القاهرة - موعد عيد شم النسيم 2024: رحلة في تاريخ وأصول هذه الاحتفالية الفريدة في مصر

موعد عيد شم النسيم 2024: رحلة في تاريخ وأصول هذه الاحتفالية الفريدة في مصر.. موسم الربيع يقترب، ومعه يأتي عيد شم النسيم لعام 2024، وهو الاحتفال القديم الذي يجمع المصريين للاحتفال ببداية هذا الفصل الجميل. يعتبر عيد شم النسيم تجسيدًا لتراث وثقافة مصرية عريقة، حيث يمزج بين الاحتفال بتجديد الطبيعة واستقبالها بعد فترة الشتاء، وبين الاحتفال بالحياة والبهجة. تتزين الحدائق بألوان الزهور المتنوعة، ويملأ الهواء برائحة الورود والأعشاب العطرة، مما يمنح الناس فرصة للاستمتاع بأوقات ممتعة في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء.

موعد شم النسيم 2024

موعد عيد شم النسيم 2024: رحلة في تاريخ وأصول هذه الاحتفالية الفريدة في مصر

ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد قدوم شم النسيم لعام 2024، على محرك البحث العالمي جوجل، وحسب أعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 سيكون هو موعد شم النسيم.

أصل الاحتفال بشم النسيم 2024

يرجع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، إلى قدماء المصريين فهو عيد مصري قديم، حيث كان قدماء المصرييون يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

ويرتبط الاحتفال بعيد شم النسيم بتناول المصريين بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، وهى نفس الأكلات التي كان يتناولها قدماء المصريون.