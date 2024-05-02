نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكشاف أصول احتفالات عيد شم النسيم لعام 2024: رحلة إلى تاريخ وتقاليد هذه الاحتفالية القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكشاف أصول احتفالات عيد شم النسيم لعام 2024: رحلة إلى تاريخ وتقاليد هذه الاحتفالية القديمة

استكشاف أصول احتفالات عيد شم النسيم لعام 2024: رحلة إلى تاريخ وتقاليد هذه الاحتفالية القديمة.. قرب موعد الاحتفال بعيد شم النسيم لعام ٢٠٢٤، حيث ينتظر المصريون هذه المناسبة القديمة التي تعبر عن قدوم فصل الربيع وجمال الطبيعة بانتعاشها وتفتح الزهور الملونة، وتنعم الحدائق بالخضرة والحيوية.

موعد شم النسيم 2024

استكشاف أصول احتفالات عيد شم النسيم لعام 2024: رحلة إلى تاريخ وتقاليد هذه الاحتفالية القديمة

ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد قدوم شم النسيم لعام 2024، على محرك البحث العالمي جوجل، وحسب أعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 سيكون هو موعد شم النسيم.

أصل الاحتفال بشم النسيم 2024

يرجع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، إلى قدماء المصريين فهو عيد مصري قديم، حيث كان قدماء المصرييون يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

ويرتبط الاحتفال بعيد شم النسيم بتناول المصريين بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، وهى نفس الأكلات التي كان يتناولها قدماء المصريون.