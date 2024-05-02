نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024: حالة الأجواء ونصائح الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر برمودة، الذي ينتهي في 8 مايو الجاري.

وفقًا للتوقعات، يتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، في حين يميل الطقس إلى الحرارة في مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد.

أما على جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة، وتتجدد نشاط الرياح بين الحين والآخر في مناطق الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة. وتكون الرياح معتدلة بشكل عام، وتتجدد نشاطها أحيانًا على الوجه البحري وشمال الصعيد في هبات متقطعة.

وفي فترة الليل، يكون الطقس لطيفًا إلى مائل للبرودة في الدلتا والظهير الصحراوي، في حين يكون معتدلًا في باقي المناطق. وتنصح الأرصاد الجوية بارتداء الجواكت عند الخروج في الساعات المتأخرة من الليل أو الصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة الصغرى وللوقاية من نزلات البرد خلال تلك الفترة من العام.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

اليوم الخميس، 2 مايو 2024، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، يتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا في معظم المناطق، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

وتحذر الأرصاد الجوية من تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المجاورة للمسطحات المائية التي تربط مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتهيب الأرصاد الجوية بسائقي السيارات أن يكونوا حذرين ويلتزموا بالسرعات المحددة ويقللوا من السرعة، وأن يتوقفوا تمامًا عن القيادة في حالة انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.

وتشير خرائط الطقس إلى نشاط الرياح في بعض مناالبحر الأحمر: يكون البحر الأحمر معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

بناءً على ذلك، يُرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل وممارسة الأنشطة الخارجية في ظل الحرارة العالية المتوقعة. كما يُنصح بارتداء الملابس الخفيفة وشرب الكميات الكافية من الماء للبقاء مرطبين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 30 18

6 أكتوبر 31 17

بنهــــا 29 17

دمنهور 29 16

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 18

العريش 26 16

رفح 23 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 13

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 28 21

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 23 13

السلوم 24 15

سيوة 30 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 32 23

حلايب 28 24

أبورماد 29 23

رأس حدربة 28 24

الفيوم 31 17

بني سويف 30 16

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 32 19

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

الوادى الجديد 34 21

أبوسمبل 35 21