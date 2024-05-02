من الأسكندرية لأسوان.. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

ضبط (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وطلقة).

تنفيذ عدد (681) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 550 قرص مخدر).. وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").



مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (مُتهمَين).

ضبط عدد (4) قضايا أسلحة نارية وبيضاء ..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض- فرد محلى و3 طلقات).. بحوزة (4 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.