أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024.. 4 أيام متواصلة للموظفين

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024.. 4 أيام متواصلة للموظفين.. تفصلنا أيام قليلة على قدوم كل من إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال خلال هذا العام.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024.. 4 أيام متواصلة للموظفين

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024 المقبل، ويوم الإثنين 6 من مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجازة شم النسيم وعيد العمال، هي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

مظاهر احتفالات شم النسيم 2024

يحتفل الكثير من المواطنين في مصر بعيد شم النسيم يوم السادس من يونيو 2024 حيث يخرج الكبار والصغار إلى الحدائق والمتنزهات، وعمل الكثير من الأنشطة الترفيهية مثل تلوين البيض، وتناول الكثير من الأطعمة مثل الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة، هذا بجانب أن من مظاهر الاحتفال به أيضًا التنزه والخروجات لمختلف الأماكن الجميلة والنوادي المختلفة.