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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة شم النسيم 2024: تجربة استثنائية للاحتفال بتراث مصري يتجدد

موعد إجازة شم النسيم 2024: تجربة استثنائية للاحتفال بتراث مصري يتجدد.. مع بداية فصل الربيع، يُعلن شعب مصر العظيم انطلاقة يوم شم النسيم، فتتحول شواطئ النيل والحدائق إلى مسارح لأجمل الاحتفالات. ينبض القلب بالفرح والحماس والتواصل الاجتماعي، حيث يُصبح كل شيء مغمورًا بأجواء البهجة والتراث العريق. في هذا اليوم المميز، يستمتع المصريون بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تمزج بين الفخامة والتقاليد القديمة وروح الابتكار الحديثة، مما يخلق تجربة فريدة ولا تُنسى للجميع.

موعد عيد شم النسيم

موعد إجازة شم النسيم 2024: تجربة استثنائية للاحتفال بتراث مصري يتجدد

يترقب جميع المصريين موعد عيد شم النسيم وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2024، وتم الاعلان عن أجازه رسمية متصلة لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 وإليكم جدول إجازات شم النسيم 2024.

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 إجازة أسبوعية رسمية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 إجازة اسبوعية في الكثير من المصالح الحكومية.

يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024 اجازة عيد العمال تم ترحيلها بدلًا من يوم 1 مايو

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 يوم شم النسيم.

كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

يعتبر عيد شم النسيم من الأعياد الوطنية التي يحتفل فيها المصريين ببداية فصل الصيف، ويذهب الكثير منهم إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتعتبر عادة تلوين البيض بالألوان الزاهية من أهم مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم، كما يفضل البعض تناول الأسماك المملحة يوم شم النسيم وزيارة الأقارب والأصدقاء والاستمتاع بالاجازة.