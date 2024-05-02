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أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: رحلة فريدة إلى تراث وبهجة مصرية

شم النسيم 2024: رحلة فريدة إلى تراث وبهجة مصرية.. مع قتراب يوم شم النسيم في مصر، تتناثر الألوان والروائح العطرة في كل مكان، مع بداية احتفالات لا تُنسى تمتزج فيها التقاليد القديمة بروح الفرح الحديثة. إنه يوم يمزج بين التراث والحياة العصرية، حيث يلتقي الأصدقاء والعائلات للاحتفال بتلك الفرصة الفريدة للاستمتاع بالأنشطة التقليدية واللحظات الممتعة.

موعد عيد شم النسيم

شم النسيم 2024: رحلة فريدة إلى تراث وبهجة مصرية

يترقب جميع المصريين موعد عيد شم النسيم وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2024، وتم الاعلان عن أجازه رسمية متصلة لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 وإليكم جدول إجازات شم النسيم 2024.

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 إجازة أسبوعية رسمية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 إجازة اسبوعية في الكثير من المصالح الحكومية.

يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024 اجازة عيد العمال تم ترحيلها بدلًا من يوم 1 مايو

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 يوم شم النسيم.

كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

يعتبر عيد شم النسيم من الأعياد الوطنية التي يحتفل فيها المصريين ببداية فصل الصيف، ويذهب الكثير منهم إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتعتبر عادة تلوين البيض بالألوان الزاهية من أهم مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم، كما يفضل البعض تناول الأسماك المملحة يوم شم النسيم وزيارة الأقارب والأصدقاء والاستمتاع بالاجازة.