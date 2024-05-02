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أحمد جودة - القاهرة - فرصة إجازة مميزة: موعد عيد شم النسيم 2024 وإجازة القطاع الحكومي

فرصة إجازة مميزة: موعد عيد شم النسيم 2024 وإجازة القطاع الحكومي.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد عيد شم النسيم لعام 2024، والذي يصادف الاثنين، السادس من مايو. يعتبر هذا اليوم إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص، ولجميع طلاب المدارس والجامعات. كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة يومي الأحد والاثنين، الموافقين للخامس والسادس من مايو، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

موعد عيد شم النسيم

فرصة إجازة مميزة: موعد عيد شم النسيم 2024 وإجازة القطاع الحكومي

يترقب جميع المصريين موعد عيد شم النسيم وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2024، وتم الاعلان عن أجازه رسمية متصلة لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 وإليكم جدول إجازات شم النسيم 2024.

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 إجازة أسبوعية رسمية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 إجازة اسبوعية في الكثير من المصالح الحكومية.

يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024 اجازة عيد العمال تم ترحيلها بدلًا من يوم 1 مايو

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 يوم شم النسيم.

كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

يعتبر عيد شم النسيم من الأعياد الوطنية التي يحتفل فيها المصريين ببداية فصل الصيف، ويذهب الكثير منهم إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتعتبر عادة تلوين البيض بالألوان الزاهية من أهم مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم، كما يفضل البعض تناول الأسماك المملحة يوم شم النسيم وزيارة الأقارب والأصدقاء والاستمتاع بالاجازة.