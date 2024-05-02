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أحمد جودة - القاهرة - خمسة أيام إجازة في عيد شم النسيم 2024: متى ستكون الراحة لموظفي القطاع الحكومي؟

خمسة أيام إجازة في عيد شم النسيم 2024: متى ستكون الراحة لموظفي القطاع الحكومي؟.. الناس يفتشون في الآونة الأخيرة عن موعد عيد شم النسيم لهذا العام، الذي يصادف يوم الاثنين السادس من مايو 2024. يعتبر هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات. وفي إعلان للدكتور مصطفى مدبولي، تم تحديد يومي الأحد والاثنين، الموافقين للخامس والسادس من مايو 2024، كإجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة، احتفالًا بعيد العمال ويوم شم النسيم.

موعد عيد شم النسيم

خمسة أيام إجازة في عيد شم النسيم 2024: متى ستكون الراحة لموظفي القطاع الحكومي؟

يترقب جميع المصريين موعد عيد شم النسيم وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2024، وتم الاعلان عن أجازه رسمية متصلة لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 وإليكم جدول إجازات شم النسيم 2024.

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 إجازة أسبوعية رسمية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 إجازة اسبوعية في الكثير من المصالح الحكومية.

يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024 اجازة عيد العمال تم ترحيلها بدلًا من يوم 1 مايو

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 يوم شم النسيم.

كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

يعتبر عيد شم النسيم من الأعياد الوطنية التي يحتفل فيها المصريين ببداية فصل الصيف، ويذهب الكثير منهم إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتعتبر عادة تلوين البيض بالألوان الزاهية من أهم مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم، كما يفضل البعض تناول الأسماك المملحة يوم شم النسيم وزيارة الأقارب والأصدقاء والاستمتاع بالاجازة.