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أحمد جودة - القاهرة - إجازة طويلة في عيد شم النسيم 2024 لموظفي القطاع الحكومي: اعرف كام يوم

إجازة طويلة في عيد شم النسيم 2024 لموظفي القطاع الحكومي: اعرف كام يوم.. في الأيام الأخيرة، زاد الاهتمام بمعرفة موعد عيد شم النسيم لهذا العام، حيث يصادف يوم الاثنين السادس من مايو 2024. وتُعتبر هذه المناسبة إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن طلاب المدارس والجامعات. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن يومي الأحد والاثنين الموافقين للخامس والسادس من مايو 2024، سيكونان إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة، احتفالًا بعيد العمال وشم النسيم.

موعد عيد شم النسيم

إجازة طويلة في عيد شم النسيم 2024 لموظفي القطاع الحكومي: اعرف كام يوم

يترقب جميع المصريين موعد عيد شم النسيم وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2024، وتم الاعلان عن أجازه رسمية متصلة لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 وإليكم جدول إجازات شم النسيم 2024.

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 إجازة أسبوعية رسمية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 إجازة اسبوعية في الكثير من المصالح الحكومية.

يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024 اجازة عيد العمال تم ترحيلها بدلًا من يوم 1 مايو

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 يوم شم النسيم.

كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

يعتبر عيد شم النسيم من الأعياد الوطنية التي يحتفل فيها المصريين ببداية فصل الصيف، ويذهب الكثير منهم إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتعتبر عادة تلوين البيض بالألوان الزاهية من أهم مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم، كما يفضل البعض تناول الأسماك المملحة يوم شم النسيم وزيارة الأقارب والأصدقاء والاستمتاع بالاجازة.