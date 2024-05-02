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أحمد جودة - القاهرة - مبروك عليك إجازتك هتكون 5 أيام.. موعد عيد شم النسيم 2024 وتاريخ الإجازة للقطاع الحكومي

مبروك عليك إجازتك هتكون 5 أيام.. موعد عيد شم النسيم 2024 وتاريخ الإجازة للقطاع الحكومي.. يبحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة الماضية عن موعد عيد شم النسيم حيث يوافق يوم شم النسيم هذا العام يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024، ويعتبر يوم شم النسيم إجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولجميع طلاب المدارس والجامعات، وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الأحد الموافق الخامس من مايو 2024 ويم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة بمناسبة عيد العمال ويوم شم النسيم.

موعد عيد شم النسيم

مبروك عليك إجازتك هتكون 5 أيام.. موعد عيد شم النسيم 2024 وتاريخ الإجازة للقطاع الحكومي

يترقب جميع المصريين موعد عيد شم النسيم وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2024، وتم الاعلان عن أجازه رسمية متصلة لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 وإليكم جدول إجازات شم النسيم 2024.

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 إجازة أسبوعية رسمية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 إجازة اسبوعية في الكثير من المصالح الحكومية.

يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024 اجازة عيد العمال تم ترحيلها بدلًا من يوم 1 مايو

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 يوم شم النسيم.

كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

يعتبر عيد شم النسيم من الأعياد الوطنية التي يحتفل فيها المصريين ببداية فصل الصيف، ويذهب الكثير منهم إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتعتبر عادة تلوين البيض بالألوان الزاهية من أهم مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم، كما يفضل البعض تناول الأسماك المملحة يوم شم النسيم وزيارة الأقارب والأصدقاء والاستمتاع بالاجازة.