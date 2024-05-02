أحمد جودة - القاهرة - استعد للربيع: كل ما تحتاج إلى معرفته عن إجازة شم النسيم 2024

استعد للربيع: كل ما تحتاج إلى معرفته عن إجازة شم النسيم 2024.. استعدوا لاستقبال فصل الربيع بفرحة وبهجة، فإجازة شم النسيم لعام 2024 قريبة جدًا! تعالوا لنستمتع سويًا بأروع اللحظات في هذه المناسبة المميزة، حيث يجتمع الأصدقاء وأفراد الأسرة للاحتفال والتنزه في أجمل الحدائق. انضموا إلينا لمعرفة المزيد عبر موقعنا الفريد من نوعه."

موعد إجازة شم النسيم 2024

استعد للربيع: كل ما تحتاج إلى معرفته عن إجازة شم النسيم 2024

وفقًا للإعلان الذي أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المقرر أن يصادف عيد شم النسيم لعام 2024 يوم الاثنين الموافق 6 مايو، يعود تاريخ احتفالاتنا بأعياد الربيع، بما في ذلك شم النسيم، إلى ما يقارب 4 آلاف عام، حيث كان الفراعنة يحتفلون بموسم الحصاد واعتدال الطقس وزهور الربيع وجمال المناظر الطبيعية في هذا اليوم المميز، حيث يتضمن احتفال شم النسيم لدى المصريين تناول بعض الأطعمة التقليدية المميزة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان جميلة قبل تناوله، ويتناولون أيضًا الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة، وهذه نفس الأطعمة التي كان يتناولها الأجداد المصريون في هذه المناسبة الخاصة.

إجازة شم النسيم وعيد العمال

يُعتبر يوم شم النسيم لعام 2024 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للعادة السائدة كل عام، وتُعتبر هذه الإجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل، بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء تحديد يوم الأحد الخامس من شهر مايو كإجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الأول من مايو 2024، وقد تقرر أيضًا جعل يوم الاثنين السادس من نفس الشهر إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024ؤ وبهذا، يتمتع الموظفون بأربعة أيام متتالية من الإجازة بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية، ابتداءً من يوم الجمعة الثالث من مايو حتى الاثنين السادس من مايو، ويتضمن هذا الفترة أيضًا عيد القيامة المجيد في يوم الأحد الخامس من مايو.