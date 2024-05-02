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أحمد جودة - القاهرة - خطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين لشهر مايو 2024.. وأسعار الشرائح

خطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 2024، مع بداية كل شهر ميلادي يبدأ المواطنين في البحث فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وذلك لسدادها في موعدها المحدد تجنبا لدفع أي غرامات في حالة التأخير عن السداد، وفي إطار خطة الدولة في التحول الرقمي فقد أتاحت وزارة الكهرباء للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو كما سهلت الشركة ايضا امكانية دفع فواتير الكهرباء بشكل الكتروني وهذا ما سنتعرف عليه مع في السطور القادمة فتابعونا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو 2024



أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية الاستعلام عن الفاتورة بشكل الكتروني عبر موقعها حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو اتباع الخطوات التالية:



أولا التوجه إلى موقع وزاره الكهرباء الالكتروني.

ومن ثم ستقوم منها باختيار أيقونة خدمات.

من القائمة الظاهرة أمامك ستقوم باختيار الاستعلام عن الفاتورة.

لتظهر لك قائمة بمجموعة أسماء شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

قم بتحديد شركة الكهرباء التابع إليها.

ويتطلب منك ادخال رقم العداد الخاص بك وكذلك الكود.

لتظهر لك توضح الاستهلاك الشهري في فاتورة الكهرباء.



خطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين لشهر مايو 2024





في إطار توجهات الدولة إلى التحول الرقمي فإن وزارة الكهرباء قد أتاحت إمكانية دفع فاتورة الكهرباء الكترونيا عبر المنصة الموحدة لوزارة الكهرباء بأتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول إلى الموقع الالكتروني الموحد لوزارة الكهرباء والدخول اليه اضغط هنا.

ومنها ستقوم باختيار خدمة «دفع فواتيري».

سجل الدخول إلى الموقع.

يتم إدخال البيانات المطلوبة ومنها رقم العداد الكودي.

ويتم تحديد وسيلة الدفع المناسبة حيث أن الدفع متاح بالفيزا والمحافظ الإلكترونية وخدمة فوري.

الضغط على إرسال الطلب.



أسعار شرائح الكهرباء 2024



تختلف أسعار الكهرباء بناء على الشريحة والاستهلاك وتأتي أسعار شرائح الكهرباء على النحو التالي: