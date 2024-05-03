طقس اليوم: أجواء حارة نهارا وشبورة على الطرق.. وعظمى القاهرة 32 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 10:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكما تتوقع الهيئة اليوم اضطراب الملاحة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25.