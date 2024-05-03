ارتفاع الموج لـ 2.5 متر.. «الأرصاد» تحذر من اضطراب الشواطئ الغربية للبحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 01:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الشواطئ الغربية لبحر المتوسط وارتفاع الموج من (1.5 : 2.5 متر).

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25.