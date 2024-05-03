نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة من نقيب الصحفيين المصريين في اليوم العالمي لحرية الصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحية لكل صحفي يدافع عن الحرية، ولكل صحفي يصرّ على كشف الحقيقة، وتحية لكل صحفي يدافع عن حرية الصحافة.

ونشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، ووجّه تحية لكل صحفي دفع ويدفع ثمن دفاعه عن الحق والحقيقة والحرية، وللصحفيين الفلسطينيين الذين علّمونا معنى أن تكون صحفيًا مهنيًا وحرًا، وأرسلوا بصمودهم ودمائهم الذكية، رسالة لكل كارهي الحرية وأعدائها، أن الصحافة الحرة سلاح في يد الأوطان.

وأضاف: “تحية لأكثر من 140 صحفيًا فلسطينيًا شهيدًا، دفعوا ثمن انتصارهم للحقيقة ودفاعهم عن حرية شعبهم من دمائهم”.

وتابع: “في اليوم العالمي لحرية الصحافة لازال حلمنا بصحافة بلا قيود وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب وصحفيون متحررون من الضغوط والقيود الاقتصادية”.

وقال: "ما زال حلمنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وإغلاق هذا الملف المؤلم.

كل عام وكل صحفي مصر والعالم بخير، كل عام وحلمنا يتجاوز المطالب بتوسيع الهامش إلى الخروج إلى براح الحرية الكاملة والتنوع وكسر كل القيود التي تكبل عمل الصحفيين".