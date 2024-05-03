ممثل الصحة العالمية في فلسطين لـ«القاهرة الإخبارية»: 16.5% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 03:32 مساءً - أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية أن هناك انتشار كبير لسوء التغذية في قطاع غزة منذ أشهر ونأمل إجراء تحقيق بشأن المقابر الجماعية في مجمع ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف ممثل الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن 25 طفلا استشهدوا بسبب سوء التغذية في غزة وهناك تقارير تنذر بالأسوأ في نهاية مايو، كما أن 7% من أطفال غزة كانوا يعانون سوء التغذية قبل الحرب والآن ارتفع المعدل إلى 16.5%.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.