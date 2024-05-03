تعرف على موعد مباراة الأهلي والجونة فى الدوري والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 04:29 مساءً - ينهى الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري. ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الجونة فى الدوري المصري

يواجه الأهلى نظيره الجونة فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والجونة فى الدوري

فاز الأهلى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ترتيب الاهلى والجونة فى جدول الدوري

ويمتلك الأهلى 24 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 14.

فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 26.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.