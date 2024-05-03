أحمد جودة - القاهرة - إجازة شم النسيم 2024: استكشاف عدد الأيام المميزة للاستمتاع بالربيع والاحتفالات

إجازة شم النسيم 2024: استكشاف عدد الأيام المميزة للاستمتاع بالربيع والاحتفالات.. مع دخول فصل الربيع، ينتظر الجميع بشغف قدوم إجازة شم النسيم لعام 2024. فتلك الأيام المشمسة والمنعشة تعد فرصة مثالية للاستمتاع بأوقات ممتعة خارج المنزل مع الأهل والأصدقاء. دعونا ننتظر معًا قدوم هذه الإجازة المنتظرة والتي تعد بأوقات استرخاء ومرح لا تُنسى.

موعد اجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم 2024: استكشاف عدد الأيام المميزة للاستمتاع بالربيع والاحتفالات

تم الإعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد شم النسيم لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن يأتي يوم الاثنين الذي يوافق 6 مايو لعام 2024 اليوم التالي من إحتفال الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة حيث إنه تم الاعلان من قبل مجلس الوزراء بترحيل الاجازه إلى يوم الخميس الموافق 9 إبريل عام 2024.

موعد إجازات شهر مايو 2024

يريد الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام بالدولة الاطلاع على موعد إجازات شهر أبريل لعام 2024 ويريد ايضا اولياء الامور والطلاب معرفة تواريخ الإجازات حيث إنه يمكنكم من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية الاطلاع على انجازات شهر ابريل لعام 2024:-

يوم الخميس الموافق 25 ابريل عام 2024 اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق 6 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة حلول عيد شم النسيم.