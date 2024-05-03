أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل كاملة: استعراض عدد أيام عطلة شم النسيم لعام 2024 وتأثيرها المتوقع على الحياة اليومية

تفاصيل كاملة: استعراض عدد أيام عطلة شم النسيم لعام 2024 وتأثيرها المتوقع على الحياة اليومية.. مع اقترابنا من فصل الربيع وانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ينتظر الجميع بفارغ الصبر قدوم إجازة شم النسيم لعام 2024. تعد هذه الإجازة فرصة مثالية للاستمتاع بأجواء الربيع الجميلة والترويح عن النفس بأنشطة متنوعة. دعونا نلقي نظرة مقدمة على موعد الإجازة وبعض الأفكار للاحتفال بها بأفضل الطرق.

موعد اجازة شم النسيم

تفاصيل كاملة: استعراض عدد أيام عطلة شم النسيم لعام 2024 وتأثيرها المتوقع على الحياة اليومية

تم الإعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد شم النسيم لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن يأتي يوم الاثنين الذي يوافق 6 مايو لعام 2024 اليوم التالي من إحتفال الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة حيث إنه تم الاعلان من قبل مجلس الوزراء بترحيل الاجازه إلى يوم الخميس الموافق 9 إبريل عام 2024.

موعد إجازات شهر مايو 2024

يريد الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام بالدولة الاطلاع على موعد إجازات شهر أبريل لعام 2024 ويريد ايضا اولياء الامور والطلاب معرفة تواريخ الإجازات حيث إنه يمكنكم من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية الاطلاع على انجازات شهر ابريل لعام 2024:-

يوم الخميس الموافق 25 ابريل عام 2024 اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق 6 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة حلول عيد شم النسيم.