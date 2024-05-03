نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء القافلة الدعوية المشتركة: جزاء الأمانة عظيم وفضلها عميم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، والأستاذ الدكتور/ شوقي علام مفتي الديار المصرية، أكد أعضاء القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية التي توجهت إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (23 – 24 شوال 1445هـ)، الموافق(2- 3/5/2024م)، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "أمانة العامل والصانع وإتقانهما".

إن الأمانة خُلُق عظيم مِن أخلاق الأنبياءِ والمرسَلين، وفضيلةٌ من فضائل المؤمنين الصالحين، ومن صور الأمانة أمانة العامل والصانع إتقان العمل والصنعة وتجويدهما، ولقد لفت الحق سبحانه أنظارنا إلى الإتقان، حيث خلق سبحانه كل شيء بإتقان مُعجز، يقول تعالى: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ}، وأوجب علينا سبحانه الإحسان في كل شيء، يقول سبحانه: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ).

ومن ذلك سرعةُ إنجاز العمل في موعده، لأن ذلك من صور الوفاء بالوعد والعهد، وهو شأن العمال والصُّناع في المجتمعات المتحضرة، كما أنه صفة كريمة تدل على شرف النفس وقوة العزيمة، حيث يقول الحق سبحانه: {وَأَوفُوا بِالعَهدِ إِنَّ العَهدَ كَانَ مَسؤُولًا}، وقد أمر الله (عز وجل) به، وامتدح به عباده المؤمنين، حيث يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، ويقول تعالى: {وَالَّذِينَ هُم لأَمَانَاتِهِم وَعَهدِهِم رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.

وأمانة العامل والصانع كما تنطلق من دافع ديني فإنها تنطلق أيضًا من دافع وطني، فإنما يحمل حبُّ الوطن والعملُ على رقيه وتقدمه على الأمانة وإحسان العمل والجودة والتميز فيه، حيث إن من واجب وطننا الغالي مصر علينا أن نعمل مجدين مخلصين لنهضته وتقدمه، فالجميع بعملهم الجاد المُتقَن في طاعةٍ لله عز وجل، ولا يتقدم الوطن إلا بجهد وإتقان وأمانة الجميع.

إن جزاء الأمانة عظيم، وفضلها عميم، ويكفي أن العامل والصانع المتحقق بالأمانة مشهود له بالإيمان، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ)، فدل ذلك على أن الأمانة أحد ترجمات الإيمان في السلوكيات، والعامل الأمين والصانع الأمين محبوب من الله تعالى حيث أطاع أمره سبحانه، محبوب من الناس حيث يثقون بعمله وصنعته ويقبلون على مُنتَجه، فإذا قام العبد بإتقان عمله على الوجه الأكمل فجزاؤه ثمرة وخير وبركة في الدنيا، وثواب عظيم يوم يلقى الله (عز وجل)، حيث يقول الحق سبحانه: {إِنَّّ الذين آمنُوا وعمٍلوا الصّالحات إٍنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

كما أن المجتمع الذي تتحقق الأمانة في عماله وصُنَّاعه وسائر أطيافه مجتمع خير وبركة، وبيئة صالحة مفعمة بالأمل المقترن بالإنتاج المتميز والعمل المتقن، فيتحقق به الخير، ويعم الرخاء، وذلك على النحو التالي:

1. الشيخ / محمد أحمد سلمان مدني - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - التوبة – أبو العراج – الجورة

2. الشيخ / أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد - واعظ بالأزهر الشريف - أبو هريرة ( رضي الله عنه ) – شبانة – رفح2

3. الشيخ / محمد عبد السميع بدير السيد - أمين فتوى بدار الإفتاء - الوفاق القديم – الوفاق - رفح2

4. الشيخ / أحمد سعيد أبو المعاطي عواد - واعظ بالأزهر الشريف - المساكن – الجورة – الجورة

5. الشيخ / محمد علي أحمد عبد الحليم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - أم المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها )

6. أبو العراج – الجورة

7. الشيخ / علي عبد الحافظ كامل قشطة - باحث شرعي بدار الإفتاء - الأمل – البرث – رفح2

8. الشيخ / إبراهيم عبد الله محمد عبده - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - الخير – شبانة – رفح2

9. الشيخ / مصطفى خالد محمد خالد - واعظ بالأزهر الشريف - أولاد سليمان – الظهير – الجورة

10. الشيخ / عبد الله ناصر عبد الله محمد عبد الصمد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - الرحمن – أبو طويلة – الشيخ زويد

11. الشيخ / يحيى أحمد حسن عطوة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - الوحشي – الوحشي – الشيخ زويد

12. الشيخ / أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) – العكور – الشيخ زويد

13. الشيخ / محمد سليمان عزام راشد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - الرفاعي – حي الرفاعي – الشيخ زويد

14. الشيخ / محمد الكيلاني محمد عبد العال - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - المعنى – المعنية – الشيخ زويد