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أحمد جودة - القاهرة - التساؤلات تتجدّد: موعد عطلة شم النسيم لعام 2024 في مصر

التساؤلات تتجدّد: موعد عطلة شم النسيم لعام 2024 في مصر.. مع اقترابنا من فصل الربيع واحتفالات شم النسيم، يبدأ الجميع في مصر في التفكير والتحضير لاستقبال هذه الإجازة المميزة. فما هو موعد عطلة شم النسيم لعام 2024؟ وما هي الأنشطة والفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها خلال هذه الفترة الرائعة؟ دعونا نستكشف سويًا ما يجعل إجازة شم النسيم هذا العام استثنائية ولا تُنسى.

موعد اجازة شم النسيم

التساؤلات تتجدّد: موعد عطلة شم النسيم لعام 2024 في مصر

تم الإعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد شم النسيم لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن يأتي يوم الاثنين الذي يوافق 6 مايو لعام 2024 اليوم التالي من إحتفال الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة حيث إنه تم الاعلان من قبل مجلس الوزراء بترحيل الاجازه إلى يوم الخميس الموافق 9 إبريل عام 2024.

موعد إجازات شهر مايو 2024

يريد الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام بالدولة الاطلاع على موعد إجازات شهر أبريل لعام 2024 ويريد ايضا اولياء الامور والطلاب معرفة تواريخ الإجازات حيث إنه يمكنكم من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية الاطلاع على انجازات شهر ابريل لعام 2024:-

يوم الخميس الموافق 25 ابريل عام 2024 اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق 6 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة حلول عيد شم النسيم.