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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تحتاج لمعرفته عن عدد أيام عطلة شم النسيم لعام 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ما تحتاج لمعرفته عن عدد أيام عطلة شم النسيم لعام 2024
كل ما تحتاج لمعرفته عن عدد أيام عطلة شم النسيم لعام 2024.. بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2024، ينشغل العديد من الأفراد في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتساؤل حول موعد إجازة شم النسيم لنفس العام، وذلك نظرًا لأهميتها كإجازة رسمية تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن المؤسسات التعليمية والتعليم العالي.
موعد اجازة شم النسيم
تم الإعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد شم النسيم لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن يأتي يوم الاثنين الذي يوافق 6 مايو لعام 2024 اليوم التالي من إحتفال الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة حيث إنه تم الاعلان من قبل مجلس الوزراء بترحيل الاجازه إلى يوم الخميس الموافق 9 إبريل عام 2024.
موعد إجازات شهر مايو 2024
يريد الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام بالدولة الاطلاع على موعد إجازات شهر أبريل لعام 2024 ويريد ايضا اولياء الامور والطلاب معرفة تواريخ الإجازات حيث إنه يمكنكم من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية الاطلاع على انجازات شهر ابريل لعام 2024:-
يوم الخميس الموافق 25 ابريل عام 2024 اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
يوم الأربعاء الموافق 1 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة عيد العمال.
يوم الإثنين الموافق 6 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة حلول عيد شم النسيم.